El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que se verá ligeramente afectada por la niebla en las primeras horas, especialmente entre las 5 y las 9 de la mañana. Sin embargo, esta niebla se disipará rápidamente, dando paso a un día soleado.

Las temperaturas en Córdoba oscilarán entre los 4 y los 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 4 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 96% en la mañana, y descenderá a un 69% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La niebla matutina se disipará pronto, dejando paso a un tiempo ideal para disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.