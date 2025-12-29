El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol brindará un agradable calor durante el día, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 65% en las horas de mayor calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 100% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura al caer la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin preocuparse por el tiempo adverso. La bruma que podría aparecer en las horas de la tarde no afectará significativamente la visibilidad ni la calidad del aire.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.