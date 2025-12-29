El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes dispersas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma en las primeras horas de la mañana y al anochecer, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El ocaso se producirá a las 18:20, momento en el cual el cielo comenzará a oscurecerse, pero las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.