El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 71% en las horas centrales del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que la tarde sea más placentera.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y acogedor por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas más bajas, lo que podría afectar brevemente la visibilidad.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque frío, ofrecerá momentos agradables y soleados.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que permitirán disfrutar de un invierno moderado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios climáticos significativos hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.