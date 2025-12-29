El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , comenzando con un fresco 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 10 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A lo largo del día, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 12:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 08:37, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso será a las 18:14, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.