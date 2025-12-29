El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero confortables. Durante la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados , lo que es típico para esta época del año.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 8 grados a media mañana y llegando a un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 77%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en comparación con los valores reales.

El viento, que soplará principalmente del este y noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 1 y 8 km/h. En las primeras horas del día, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes de Cabra pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada al caer la noche. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.