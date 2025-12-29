El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 8 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir de casa. A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frías.

A lo largo del día, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. Este soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es. La dirección del viento variará a lo largo del día, con predominancia del sur y sureste, lo que aportará un aire fresco a la atmósfera.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla que han caracterizado las últimas noches den paso a un día más claro, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algunos restos de niebla en zonas específicas. Sin embargo, a medida que avance el día, la visibilidad mejorará notablemente, permitiendo disfrutar de un paisaje despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el cierre de un día que, aunque fresco, se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. En resumen, un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo en Las Cabezas de San Juan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.