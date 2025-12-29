El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , comenzando con un fresco de 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será mayormente cálido, las primeras horas de la mañana y la noche pueden sentirse un poco frías, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 94% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La niebla, que podría haber sido un factor en las primeras horas, se disipará rápidamente, dejando paso a un día soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:15, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La combinación de un día soleado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este 29 de diciembre un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Bormujos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.