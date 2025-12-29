El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 62% a 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de frío persista a pesar del aumento de la temperatura. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas. La racha máxima de viento alcanzará los 16 km/h a las 10:00 horas, pero se espera que disminuya a medida que se acerque la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:04 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. Recuerde abrigarse bien, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.