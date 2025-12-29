El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura y humedad en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 08:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 5 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 94% durante la mayor parte del día, generará una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores del 100% entre las 06:00 y las 07:00 horas, lo que podría provocar la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas intermitentes en la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la probabilidad de precipitación sea más alta. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo del día, el viento se irá suavizando, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la dirección cambie a oeste.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, con períodos de muy nuboso que podrían persistir hasta la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo. La noche se presentará con temperaturas que descenderán a los 6 grados, manteniendo la sensación de frío y humedad en la ciudad.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lloviznas, lo que invita a los habitantes a abrigarse adecuadamente y a estar atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.