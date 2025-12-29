El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado con intervalos nubosos durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 12 grados en la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica será agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada hará que el día sea propicio para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Baena pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la visibilidad será óptima.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las festividades de fin de año que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.