El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 95% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 63% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia las 09:00 horas. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Andújar durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada, con temperaturas que caerán a 7 grados hacia la medianoche.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.