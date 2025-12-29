El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C a las 7°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 6°C en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 67% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 16 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento disminuya, alcanzando velocidades de entre 2 y 7 km/h por la tarde y noche. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena durante todo el día, a pesar de que se registrarán momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en la zona costera. Sin embargo, esta bruma no afectará significativamente las actividades al aire libre, ya que se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura y la llegada de vientos más cálidos.

El orto se producirá a las 08:41, brindando luz natural a los habitantes de Aljaraque, mientras que el ocaso se espera para las 18:19, lo que permitirá disfrutar de una tarde luminosa y despejada. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, disfrutar de paseos y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.