El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados durante las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 85% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y este, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se instale con más fuerza en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.