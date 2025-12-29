El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 9 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas que rondarán los 1 a 3 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino, pero a medida que el día avance, se podrán sentir más cómodos con ropa más ligera.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas frescas que irán en aumento, alta humedad y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas más bajas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.