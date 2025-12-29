El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance los 15 grados en las horas más cálidas. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 14-15 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo. En la tarde, se espera que la humedad baje a un 67%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una jornada soleada y templada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.
