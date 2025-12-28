El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 28 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente fresco. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se deterioren, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero la presencia de tormentas podría generar momentos de inquietud. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% en el mismo periodo.

A partir de la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados, y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan abrigados.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados, lo que podría ofrecer un respiro a los más valientes que decidan salir a disfrutar del aire libre. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento, que soplará del este con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo un respiro a los visueños. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 8 y 10 grados. La visibilidad mejorará, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas se disipará por completo.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un inicio inestable con lluvias y tormentas, seguido de una tarde más tranquila pero fresca. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de cambios, con un tiempo que invita a disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.