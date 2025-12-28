El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. A lo largo de la mañana, la lluvia podría ser escasa, pero no se descartan tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas, cuando la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 75%. Esto podría generar un ambiente algo inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 20% durante la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. En general, se espera que el viento sea moderado, contribuyendo a la sensación de frescura en el aire.

A lo largo de la jornada, los intervalos nubosos persistirán, y aunque las lluvias serán escasas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. La población debe estar atenta a las condiciones cambiantes y prepararse para un tiempo invernal típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.