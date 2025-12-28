El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo variable en Úbeda, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante el periodo de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados , con una ligera disminución a 6 grados hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas y aumentando a un 85% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para intervalos de lluvia, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no se descartan rachas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la temperatura, que se espera que alcance un máximo de 11 grados .

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados. La nubosidad se mantendrá alta, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas, aunque la intensidad de las mismas será baja. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día variable, donde la lluvia y la nubosidad serán protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.