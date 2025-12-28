El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 9 y 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en períodos posteriores. Esto indica que, aunque la lluvia será ligera en algunos momentos, puede haber episodios de mayor intensidad, especialmente en la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 91% al inicio del día y que podrían descender ligeramente hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la inestabilidad en el tiempo, especialmente en combinación con la probabilidad de tormentas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de tormentas, que se espera que disminuya a un 50% en las horas centrales del día. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.