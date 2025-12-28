El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, llegando a 9 grados en las horas centrales del día. Las condiciones de cielo seguirán siendo adversas, con un 90% de probabilidad de precipitación entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 85% en el mismo intervalo.

En la tarde, el tiempo continuará inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá siendo alta, en torno al 82%. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 55% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más intensas en este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a 9 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, con un 0% de probabilidad entre las 7 y las 11 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, pero comenzará a estabilizarse, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y menos incómodo.

En resumen, se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.

