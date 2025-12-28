El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

Hoy, 28 de diciembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una ligera disminución a 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del noreste a una velocidad de 13 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 19 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 55% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que las tormentas podrían reactivarse. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 15 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total durante el día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar. La probabilidad de precipitación disminuirá a cero entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado. Las temperaturas descenderán a 9 grados hacia la medianoche, y el viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada estará marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones hacia la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para un día fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.