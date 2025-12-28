El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en total. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en torno al 60% durante la mañana y hasta el mediodía.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos soplarán del este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunos momentos, especialmente durante la mañana.
A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 14 grados . Sin embargo, por la tarde y al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% en las primeras horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 30% hasta el final de la jornada.
En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día, y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera entre Adamuz y El Arenoso
- Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas