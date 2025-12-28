El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la situación meteorológica se complique. Durante el periodo de la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación será del 95%, con lluvias que podrían ser escasas pero persistentes. Se espera que la precipitación acumulada en estas horas sea de aproximadamente 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias torrenciales, sí habrá un ambiente húmedo y potencialmente incómodo.

En la franja horaria de la tarde, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. El viento soplará del sureste, con rachas que podrían llegar a los 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar nieblas o brumas en las primeras horas del día siguiente.

Es importante que los habitantes de Priego de Córdoba se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En resumen, se recomienda precaución y preparación ante un día que promete ser inestable y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.