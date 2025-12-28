El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 65% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 91% en la mañana y que podrían descender ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 34 km/h en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento, que será un factor notable, podría generar ráfagas de hasta 22 km/h en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar la percepción del frío en la población.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que las condiciones de niebla en la mañana puedan dificultar la misma, especialmente en las primeras horas del día. Esto es un aspecto a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas también se mantiene alta, lo que podría generar un ambiente inestable. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos de Pozoblanco se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.