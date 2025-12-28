El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones. Durante este período, se prevé que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se mantendrá en un 65% hasta las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían continuar de manera intermitente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará del noreste a velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 7 grados . El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Es importante que los residentes de Palma del Río se preparen para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.