El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente durante la mañana, con un 80% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Se anticipa que las precipitaciones serán moderadas, con acumulados que podrían llegar a los 6 mm en las primeras horas. A lo largo del día, la probabilidad de tormenta también se mantiene en un 80% durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una disminución de la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de condiciones climáticas cambiantes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.