El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con momentos de cielo cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, especialmente entre las 00:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de la mañana, la posibilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día transcurra sin precipitaciones significativas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y frío puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente fresco y un ligero movimiento en las nubes. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la presencia de nubes densas podría limitar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, con el sol saliendo a las 08:33 y poniéndose a las 18:11.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.