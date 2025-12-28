El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 85%, lo que generará una sensación de frescor.

Durante la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%. Las lluvias acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que no representa un gran impacto, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados, proporcionando un leve alivio del frío matutino.

El viento soplará del sureste a una velocidad de entre 6 y 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este en la tarde, lo que podría influir en la sensación de frescura.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 92% en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. Las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente después de las 7 de la tarde, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la medianoche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles lluvias durante la tarde. Aunque no se esperan tormentas severas, la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.