El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 0.8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados , con una ligera variación a lo largo del día. La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. El viento soplará desde el este a una velocidad de 14 km/h, aumentando en intensidad en algunos momentos, lo que podría generar ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y las precipitaciones podrían reanudarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de lluvia del 70%. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé que la probabilidad de tormentas se mantenga alta, con un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto significa que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 7 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.