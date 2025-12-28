El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes se enfrenten a lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 12:00, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.
A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán escasas, la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 91% al inicio del día y que disminuirán ligeramente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.
El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero aún así se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas acompañadas de lluvia. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de precipitación disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se espera que continúe la nubosidad.
La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Es recomendable que los residentes de Moguer se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera entre Adamuz y El Arenoso
- Ballet aéreo en Córdoba por Navidad: la plaza de España acoge este sábado un espectáculo de danza, acrobacias y luz
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas