El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación será del 85%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de las 03:00 a las 04:00, cuando se prevé la mayor intensidad de la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, especialmente durante la mañana. Esto podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h en las horas más activas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pero se mantendrá en general moderado, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

En la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 11 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 90% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvias escasas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 7 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se registrarán intervalos nubosos con posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada, temperaturas frescas y un viento moderado que acentuará la sensación de frío. Es recomendable que los habitantes se preparen para condiciones inestables y lleven consigo paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.