El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 88%. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La probabilidad de precipitación será baja en este periodo, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 2 y 3 de la madrugada, donde se prevé una precipitación de hasta 1 mm.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando hasta 15 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 30% entre las 1 y las 7 de la tarde, por lo que es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 18 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 8 y 10 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 91% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un inicio cubierto con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de una tarde más despejada y temperaturas agradables, aunque con un ambiente fresco que persistirá durante la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.