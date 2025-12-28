El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

Hoy, 28 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A lo largo de la mañana, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de 11 km/h, aumentando ligeramente en intensidad en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 66% y el 96%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 9 grados. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias para mantenerse secos y seguros. A medida que avance la tarde, se espera una ligera mejora en las condiciones, aunque la probabilidad de lluvia persistirá hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.