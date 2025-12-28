El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 14 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un aspecto notable, alcanzando niveles del 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y fresca. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lloviznas en las primeras horas. A partir de la tarde, se anticipa que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que algunos claros se abran, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:13.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado del este. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.