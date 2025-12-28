El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 85% en el periodo matutino. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad elevada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más tempranas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con ligeras variaciones. La precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, pero se espera que la lluvia sea intermitente y no muy intensa.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una temperatura máxima que no superará los 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad será baja, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm. La sensación de frío se verá acentuada por el viento, que soplará desde el sureste a velocidades de entre 8 y 17 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en momentos puntuales.

En la noche, el tiempo no mostrará grandes cambios, manteniéndose cubierto y con temperaturas que descenderán a los 6 grados. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 5% en las horas nocturnas, lo que sugiere que la actividad eléctrica será poco probable. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

Es importante que los lucentinos se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde o la noche. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. En resumen, se prevé un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que caracterizará la jornada en Lucena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.