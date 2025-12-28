El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La humedad relativa será alta, rondando el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados, aunque el cielo seguirá cubierto. Las lluvias continuarán siendo una posibilidad, con un 70% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas también son probables en este periodo, con un 70% de probabilidad de que se produzcan. Por lo tanto, es aconsejable estar preparado para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría afectar a quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 8 y 9 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá a cero en las últimas horas del día, lo que permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.