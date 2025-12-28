El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de cielos cubiertos y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 13 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulados que no superarán los 2 mm en total. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer en la madrugada y continuar intermitentemente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 20% hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación más templada en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas y un 20% hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, y cualquier actividad eléctrica será poco probable. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría generar un ambiente propicio para la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones variables y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.