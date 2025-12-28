El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las condiciones para tormentas se intensificarán.

La temperatura en Lepe oscilará entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 81% al 89% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de que se registren lluvias entre la 1 y las 7 de la mañana, y del 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas. A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. Es recomendable que los residentes de Lepe tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormenta.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán, lo que permitirá que la humedad se mantenga en niveles altos. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas del día debido a la lluvia y la nubosidad, pero mejorará conforme avance la jornada.

En resumen, hoy en Lepe se anticipa un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y mantenerse informada sobre cualquier actualización meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.