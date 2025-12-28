El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 85% hasta las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico en días nublados y con precipitaciones.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, con dirección predominante del sureste. Este viento puede intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde.

La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 40% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 4 mm, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más fríos, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría mejorar, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.