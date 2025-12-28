El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Jaén, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 3 mm, pero no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañar a la lluvia. La intensidad del viento será moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h, predominando la dirección sur. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 88% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán, y se prevé que se mantengan alrededor de los 8 grados . La probabilidad de tormenta también se mantendrá en un 35% durante las últimas horas del día, lo que sugiere que es prudente estar preparados para cualquier eventualidad.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.