El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso a medida que avance el día. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando un 85% en las primeras horas y un 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 10 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo por encima del 80%.

Las precipitaciones serán un factor importante, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm entre las 14:00 y las 15:00. La lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Las tormentas podrían acompañarse de ráfagas de viento significativas, con velocidades que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas del día.

El viento soplará predominantemente del este y sureste, con rachas que oscilarán entre 5 y 31 km/h en las primeras horas, aumentando a 42 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la sensación de frío, aunque la inestabilidad atmosférica persistirá.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 10 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los habitantes de Isla Cristina deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.