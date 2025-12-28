El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo a medida que avance el día. A lo largo de la jornada, especialmente en las horas centrales, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que alcanzará hasta el 90% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 80% durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 79% a 91% a lo largo del día. La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren ligeras lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la lluvia no será constante y se espera que haya intervalos secos, especialmente en la mañana y al final de la tarde, cuando el cielo podría despejarse momentáneamente.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta durante la mañana y la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los ciudadanos. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea leve y no cause mayores inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de claridad y tranquilidad para disfrutar de la belleza de Huelva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.