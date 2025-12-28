El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo variable en Dos Hermanas, con un predominio de cielos nubosos y la posibilidad de tormentas. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y un ambiente más cubierto. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.

A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, la situación podría cambiar con la llegada de tormentas, especialmente en las horas centrales de la jornada, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 80%.

La temperatura máxima se espera que alcance los 15 grados durante la tarde, lo que podría proporcionar un breve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por la noche, se espera que el cielo se despeje gradualmente, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados . La jornada concluirá con cielos poco nubosos y una sensación de frescura, ideal para disfrutar de un paseo nocturno. En resumen, se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvia y tormentas, especialmente en las primeras horas, y disfrutar de las temperaturas más agradables durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.