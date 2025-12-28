El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 86%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 11 grados. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente durante el periodo de 1:00 a 7:00, donde se estima un 85% de posibilidad de tormentas. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h desde el este.

Durante la tarde, el tiempo seguirá siendo inestable. A partir de las 4:00, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 73% a las 3:00 de la tarde.

En la noche, el cielo se despejará gradualmente, aunque aún se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas descenderán a unos 8 grados hacia la medianoche, y la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, con un 5% de posibilidad de precipitación entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. El viento, que durante el día ha soplado desde el este y noreste, se calmará, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h.

Es importante que los ciudadanos de Écija se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las tormentas podrían ser más intensas. Se recomienda precaución al desplazarse y estar atentos a posibles alertas meteorológicas. A medida que avance la jornada, el tiempo mejorará, ofreciendo un respiro a la inestabilidad de la mañana, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.