El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a 9 grados en las horas centrales del día. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y la probabilidad de precipitación se sitúa en un 85% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 6 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 9 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a sureste, lo que podría influir en la temperatura y en la dispersión de las nubes.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La temperatura descenderá nuevamente a 11 grados, y el cielo se despejará en gran medida, con periodos de nubes altas. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Coria del Río.

En resumen, el día de hoy se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.