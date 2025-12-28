El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en este periodo.
A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a medida que el día avance.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.
En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 07:00 y las 13:00, y luego disminuirá a un 15% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las condiciones mejorarán ligeramente, aún existe la posibilidad de chubascos aislados. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, con un valor de 15 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas posibles, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.
