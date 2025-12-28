El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera cargada de humedad, con una humedad relativa que alcanzará el 92%. Esto generará una sensación de bruma en la localidad, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que rondarán los 10 grados .

A medida que avance la jornada, las condiciones se tornarán más complicadas. Durante la mañana, se prevé un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intensos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm en este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 20 km/h en momentos puntuales. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados . Sin embargo, la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde.

Hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta estará marcado por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias esperadas, así como vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.