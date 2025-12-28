El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una combinación de nubes y precipitaciones que marcarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, aunque las condiciones comenzarán a cambiar hacia el mediodía. A partir de las 3 de la tarde, la situación se tornará más complicada, con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm de lluvia en las horas más críticas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los cartayeros necesiten paraguas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 17 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente durante las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Las precipitaciones cesarán y el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, pero la ausencia de lluvia permitirá que la sensación de frío sea más llevadera.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio fresco y poco nuboso que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde, con tormentas y lluvias. Los cartayeros deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.