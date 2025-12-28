El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y tormentas aisladas que podrían acompañar a la lluvia escasa. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, con un 20% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, y finalmente un 0% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 87% hacia el final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 9:00 y las 11:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se anticipa una ligera mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos que podrían despejarse parcialmente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 9 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco.

En resumen, los habitantes de Carmona deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.